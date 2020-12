Ascolti TV | Giovedì 10 dicembre 2020. Wonder (14.9%) meglio di Harry Potter (11.5%) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Harry Potter e l'Ordine della Fenice Nella serata di ieri, Giovedì 10 dicembre 2020, su Rai1 Wonder ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha raccolto davanti al video 2.371.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Paolo Rossi – Il Campione è un sognatore che non si arrende mai ha interessato 1.462.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.687.000 spettatori (9.2%). Su Rai3 Qui e Adesso ha raccolto davanti al video 1.123.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.045.000 spettatori con uno share ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020)e l'Ordine della Fenice Nella serata di ieri,10, su Rai1ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5e l’Ordine della Fenice ha raccolto davanti al video 2.371.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Paolo Rossi – Il Campione è un sognatore che non si arrende mai ha interessato 1.462.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.687.000 spettatori (9.2%). Su Rai3 Qui e Adesso ha raccolto davanti al video 1.123.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.045.000 spettatori con uno share ...

AnonymeRai : ? #AscoltiTv di giovedì #10dicembre ? - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 11/12/2020 — Ascolti italiani di giovedì 10 dicembre 2020: 3,5 milioni (14,9%) per il film Wonder… - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 10 dicembre 2020. Wonder (14.9%) meglio di Harry Potter (11.5%). In calo Ranieri (4.8%). La fi… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di giovedì #10dicembre ? - mcdannolove : RT @fabiofabbretti: Da segnalare al pomeriggio i numeri de #IlParadisoDelleSignore a quasi 2,2 milioni (18.1%) contro #Amici20 (18.6%) e #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie