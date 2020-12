Arcuri: “Da Moderna forse dosi doppie” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nello scenario delle vaccinazioni, ecco fare capolino anche un piano B. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in un’intervista a La Stampa. Il commissario ha spiegato che l’Europa ha concordato con Moderna la possibilità di raddoppiare le dosi da 80 a 160 milioni. “L’Italia potrà avere la sua quota parte del 13,5%”. Dopo di che Arcuri ricorda anche che “da sette case farmaceutiche abbiamo prenotato 202 milioni di dosi di vaccino che arriveranno tra gennaio e il primo trimestre del 2021. Ovviamente confidiamo che anche il vaccino di AstraZeneca possa arrivare in tempo, ma non resteremo sguarniti“. Le dosi, che arriveranno nello stesso giorno in tutti i Paesi europei una volta ottenute le necessarie autorizzazioni degli enti regolatori, dovrebbero ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nello scenario delle vaccinazioni, ecco fare capolino anche un piano B. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza, Domenico, in un’intervista a La Stampa. Il commissario ha spiegato che l’Europa ha concordato conla possibilità di raddoppiare leda 80 a 160 milioni. “L’Italia potrà avere la sua quota parte del 13,5%”. Dopo di chericorda anche che “da sette case farmaceutiche abbiamo prenotato 202 milioni didi vaccino che arriveranno tra gennaio e il primo trimestre del 2021. Ovviamente confidiamo che anche il vaccino di AstraZeneca possa arrivare in tempo, ma non resteremo sguarniti“. Le, che arriveranno nello stesso giorno in tutti i Paesi europei una volta ottenute le necessarie autorizzazioni degli enti regolatori, dovrebbero ...

