Almanacco del 11-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020)del giorno amici amiche buongiorno buongiorno da Francesco Vitale oggi è venerdì e vai a venerdì 11 dicembre la chiesa ricorda San Damaso nome di origine greca Che significa domare ha una storia antichissima Infatti lo troviamo già nell’Iliade di Omero Roger A me da Amazon Anzi dai tempi del liceo io te lo dico è una nota strappare lasciamo stare Se no poi dopo ci perdiamo Nei meandri dei nostri ricordi e poi dopo ci facciamo male Comunque sono nati oggi you Gianni Morandi Nino Frassica Andrea De Carlo e andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Vino o possiamo salutare per fare gli auguri Chissà se ci sente menoNo è lui amico speciale è quindi un saluto a lui a tutti quanti Dino passa dalle nostre parti e non vai non ci si può muovere perché dobbiamo fare però insomma Sentiamoci presto vediamoci presto Un saluto veramente speciale al nostro di Noè mi ...