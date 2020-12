Violenza sessuale, confermata in Appello la condanna per Robinho (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Corte d’Appello di Milano ha confermato quanto disposto in primo grado: nove anni. Il calciatore e un suo amico condannati anche a un risarcimento. JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA – JUNE 28: Photo by Stanley Chou/Getty ImagesNove anni di reclusione per Violenza sessuale. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna nei confronti di Robson de Souza Santos, meglio noto come Robinho, ex calciatore del Milan, già condannato in primo grado nel 2017. L’episodio di riferimento, sarebbe avvenuto nel gennaio 2013, quando il brasiliano già vestiva la maglia rossonera. Robinho, assieme ad alcuni suoi amici, si sarebbe reso responsabile di una Violenza di gruppo nei confronti di una ventitreenne. Assieme ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Corte d’di Milano ha confermato quanto disposto in primo grado: nove anni. Il calciatore e un suo amicoti anche a un risarcimento. JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA – JUNE 28: Photo by Stanley Chou/Getty ImagesNove anni di reclusione per. La Corte d’di Milano ha confermato lanei confronti di Robson de Souza Santos, meglio noto come, ex calciatore del Milan, giàto in primo grado nel 2017. L’episodio di riferimento, sarebbe avvenuto nel gennaio 2013, quando il brasiliano già vestiva la maglia rossonera., assieme ad alcuni suoi amici, si sarebbe reso responsabile di unadi gruppo nei confronti di una ventitreenne. Assieme ...

