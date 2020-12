Tornano i Boomdabash con una raccolta dei loro grandi successi e tre inediti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I, dopo l'uscita del nuovo brano “Don't worry”, escono domani con Don't worry (Best Of 2005-2020)”, unatraper celebrare i primi 15 anni di carriera della band. Il disco già disponibile in pre order https://lnk.to/DW BESTOF esce su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy). All'interno dellaben 22 brani fra cui le piùhit come “Mambo salentino”, “karaoke”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, a cui si aggiungono tretra cui il singolo apripista che titola l'intero progetto “Don't worry”, “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi. “Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo ...