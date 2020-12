TIM, accordo per acquisto business unit BT Italia dedicate a PA e PMI (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – TIM e BT hanno siglato un accordo preliminare che consentirà a TIM di acquisire le business unit Italiane di BT che offrono servizi alla Pubblica Amministrazione e allo Small & Medium business (SMB), ovvero le piccole e medie imprese. In particolare, la business unit dedicata alla Pubblica Amministrazione fornisce servizi di comunicazione a Ministeri e organizzazioni governative a livello centrale, oltre a diversi enti locali e regionali, mentre la business unit SMB offre servizi di connettività e cloud alle piccole e medie imprese in Italia. Con il trasferimento a TIM della business unit dedicata alla Pubblica Amministrazione, il Gruppo amplierà la propria fornitura ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – TIM e BT hanno siglato unpreliminare che consentirà a TIM di acquisire lene di BT che offrono servizi alla Pubblica Amministrazione e allo Small & Medium(SMB), ovvero le piccole e medie imprese. In particolare, ladedicata alla Pubblica Amministrazione fornisce servizi di comunicazione a Ministeri e organizzazioni governative a livello centrale, oltre a diversi enti locali e regionali, mentre laSMB offre servizi di connettività e cloud alle piccole e medie imprese in. Con il trasferimento a TIM delladedicata alla Pubblica Amministrazione, il Gruppo amplierà la propria fornitura ...

TIMnewsroom : TIM e BT hanno siglato un accordo preliminare che consentirà a TIM di acquisire due Business Unit italiane di … - mondomobileweb : TIM: accordo preliminare per l’acquisizione di due rami d’azienda di BT ITALIA - PuntoCellulare : Tim e BT comunicano di aver siglato un accordo preliminare che consentirà a Tim di acquisire le divisioni italiane… - UtoolsIT : RT @datamanager_it: TIM e BT: accordo preliminare per l’acquisizione di due rami d’azienda di BT - TradeManager_it : RT @datamanager_it: TIM e BT: accordo preliminare per l’acquisizione di due rami d’azienda di BT -