Signorini pazzo per la mamma di Tommaso Zorzi | “eleganza e classicità al GF Vip”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Con l’incontro trae Francesco Oppini è giunta al suo epilogo quella che Alfonso, nell’ultima puntata di Casa Chi – il format web di Chi Magazine – ha definito una storia bellissima. Questo Grande Fratello Vip per la prima volta ha affrontato il tema dell’omoaffettività con grande naturalezza ed in modo vincente.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.