Si potrà a Natale andare a far visite a genitori fuori Regione? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si potrà andare a trovare i genitori, in stato di buona salute, in una Regione diversa dalla propria?Il governo risponde così: "Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021". Non saranno possibili spostamenti durante il periodo delle feste natalizie. "Saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella Regione/provincia autonoma di destinazione". Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo ...

