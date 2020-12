Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Punto su gigante e slalom, per la velocità c’è tempo. Coppa generale? Non è affare per me, quest’anno. Gisin può farcela” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mikaela Shiffrin è tornata a parlare con i media, ieri, in una conferenze call in streaming aperta a quasi 50 giornalisti di tutto il mondo. Mika è apparsa più serena rispetto alla stessa situazione pre-Levi, più rinfrancata, più presente a se stessa, senza quella risata a volte “isterica” e spesso inspiegabile che aveva accompagnato risposte a domande molto serie. In realtà è forse spiegabile. E’ evidente che i pensieri e la vita della 25enne del Colorado siano cambiati completamente dopo la tragica scomparsa di papà, ma ora gli obiettivi ci appaiono più chiari. Ecco le sue parole, condensate: “Con soli 20 giorni di allenamento mi sono presentata al via di Levi, in slalom, e 20 giorni non sono abbastanza per iniziare la stagione. L’infortunio alla schiena patito a Soelden ha poi complicato i piani, motivo per cui ho deciso di dare ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020)è tornata a parlare con i media, ieri, in una conferenze call in streaming aperta a quasi 50 giornalisti di tutto il mondo. Mika è apparsa più serena rispetto alla stessa situazione pre-Levi, più rinfrancata, più presente a se stessa, senza quella risata a volte “isterica” e spesso inspiegabile che aveva accompagnato risposte a domande molto serie. In realtà è forse spiegabile. E’ evidente che i pensieri e la vita della 25enne del Colorado siano cambiati completamente dopo la tragica scomparsa di papà, ma ora gli obiettivi ci appaiono più chiari. Ecco le sue parole, condensate: “Con soli 20 giorni di allenamento mi sono presentata al via di Levi, in, e 20 giorni non sono abbastanza per iniziare la stagione. L’infortunio alla schiena patito a Soelden ha poi complicato i piani, motivo per cui ho deciso di dare ...

