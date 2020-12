Roma, spaccio di droga con consegna… in bicicletta: in manette pusher 19enne (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giovanissimo pusher Romano in manette grazie a una segnalazione inviata alla Sala Operativa della Questura tramite l’App denomina “Youpol”, che ha fatto scattare le indagini. La nota ricevuta descriveva infatti una frequente attività di spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto da un ragazzo, D. G. V, 19enne Romano. spaccio nella Capitale: in manette pusher 19enne Gli agenti del commissariato distaccato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, hanno predisposto così uno specifico ed accurato servizio di osservazione teso a verificare tale segnalazione. Il 19enne è stato riconosciuto mentre, in bici, si dirigeva poco distante per raggiungere un’altra persona. I poliziotti giunti anch’essi sul posto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giovanissimono ingrazie a una segnalazione inviata alla Sala Operativa della Questura tramite l’App denomina “Youpol”, che ha fatto scattare le indagini. La nota ricevuta descriveva infatti una frequente attività didi sostanze stupefacenti messa in atto da un ragazzo, D. G. V,no.nella Capitale: inGli agenti del commissariato distaccato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, hanno predisposto così uno specifico ed accurato servizio di osservazione teso a verificare tale segnalazione. Ilè stato riconosciuto mentre, in bici, si dirigeva poco distante per raggiungere un’altra persona. I poliziotti giunti anch’essi sul posto, ...

CorriereCitta : Roma, spaccio di droga con consegna… in bicicletta: in manette pusher 19enne - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Gli affari che girano intorno allo spaccio di droga hanno la forma di una piramide e ricordano quelli di una multinazio… - FabulousMixx : RT @perchetendenza: 'Bianchi': Perché i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per d… - umbertosecondo : RT @Corriere: Fratelli Bianchi, nuovo ordine di arresto per droga: sono in carcere per l’omicidio di Willy - sindaco_roma : #RomaRipArte con ?@FedeAngeli? . Concerti anti spaccio e nuovi negozi negli immobili del Comune: ecco i progetti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spaccio Roma, piazze chiuse e consegne a domicilio: lo spaccio ai ...

Semplicemente è cambiato il sistema “delle piazze di spaccio”: formalmente “chiuse” al pubblico degli acquirenti, ora la droga si consegna a domicilio con un sistema di “delivery” che ...

Roma, spaccio di droga a San Basilio: 11 arresti - la ...

Roma, spaccio di droga a San Basilio: 11 arresti Le misure emesse dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di appartenenti a un sodalizio criminale dedito all ...

Roma, spaccio di droga in lockdown gestito da coppie di ...

Roma, spaccio di droga in lockdown gestito da coppie di fidanzati A Tor Bella Monaca i carabinieri del Gruppo di Frascati hanno scoperto un giro di cocaina organizzato da quattro persone, con altri...

Semplicemente è cambiato il sistema “delle piazze di spaccio”: formalmente “chiuse” al pubblico degli acquirenti, ora la droga si consegna a domicilio con un sistema di “delivery” che ...Roma, spaccio di droga a San Basilio: 11 arresti Le misure emesse dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di appartenenti a un sodalizio criminale dedito all ...Roma, spaccio di droga in lockdown gestito da coppie di fidanzati A Tor Bella Monaca i carabinieri del Gruppo di Frascati hanno scoperto un giro di cocaina organizzato da quattro persone, con altri...