“Qui e adesso” , stasera ospiti di Massimo Ranieri: De Gregori, Arisa, Gerini (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ritorna “Qui e adesso” lo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina in onda su Rai3 alle 21.20. Nel secondo appuntamento, di stasera giovedì 10 dicembre vedremo artisti e personaggi legati all’artista partenopeo. Ecco gli ospiti annunciati: Francesco De Gregori, Arisa, Claudia Gerini, Salvador Sobral, Arturo Brachetti, Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma. “Qui e adesso” lo show di Massimo Ranieri alle 21:20 su Rai3 Anche stavolta, per stare insieme a loro, non ci sarà soltanto il palcoscenico, ma anche il camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei riti dello show televisivo classico. Un luogo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ritornalo show didal Teatro Sistina in onda su Rai3 alle 21.20. Nel secondo appuntamento, digiovedì 10 dicembre vedremo artisti e personaggi legati all’artista partenopeo. Ecco gliannunciati: Francesco De, Claudia, Salvador Sobral, Arturo Brachetti, Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma.lo show dialle 21:20 su Rai3 Anche stavolta, per stare insieme a loro, non ci sarà soltanto il palcoscenico, ma anche il camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei riti dello show televisivo classico. Un luogo ...

Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro sono tra gli ospiti di Massimo Ranieri in Qui E Adesso. Si parte stasera con la prima puntata in onda dal Teatro Sistina di Roma per un totale di 4 appuntamenti a cadenza settimanale fino a Natale.

Qui e adesso: ospiti puntate. Gli ospiti del programma avranno un ruolo fondamentale: con loro non ci sarà solo una condivisione sul palco, ma anche nel camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei riti dello show televisivo classico.

Stasera su Rai3 alle 21:20 parte la nuova avventura televisiva di Massimo Ranieri, lo show Qui e adesso: Gianni Morandi tra gli ospiti della prima puntata.

