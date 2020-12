'Premi' di fine anno all'edilizia, la Sardegna divisa sul mattone (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Arrivano in Sardegna nuovi 'Premi' volumetrici in edilizia, presentatati come un'improcrastinabile "occasione di rilancio" per la Sardegna dalla maggioranza di centrodestra e sardista alla guida della Regione. Ma per i gruppi di minoranza (centrosinistra e M5S) e per gli ambientalisti quello che si sta preparando a fine anno è un assalto alle coste, con un via libera a una nuova, gigantesca colata di cemento, anche nelle campagne e con una 'clausola Covid' a beneficio degli hotel. Sulla 'politica del mattone' nell'isola lo scontro si trascina da un anno, congelato solo dall'emergenza coronavirus. Petizione al ministro Franceschini Sul nuovo 'piano casa', in arrivo prima di Natale nell'Aula del Consiglio regionale della ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Arrivano innuovi '' volumetrici in, presentatati come un'improcrastinabile "occasione di rilancio" per ladalla maggioranza di centrodestra e sardista alla guida della Regione. Ma per i gruppi di minoranza (centrosinistra e M5S) e per gli ambientalisti quello che si sta preparando aè un assalto alle coste, con un via libera a una nuova, gigantesca colata di cemento, anche nelle campagne e con una 'clausola Covid' a beneficio degli hotel. Sulla 'politica del' nell'isola lo scontro si trascina da un, congelato solo dall'emergenza coronavirus. Petizione al ministro Franceschini Sul nuovo 'piano casa', in arrivo prima di Natale nell'Aula del Consiglio regionale della ...

ESA_Italia : Luci a Stoccolma per la Nobel Week 2020 in collaborazione con @esascience - un tributo artistico ai premi Nobel di… - FratellidItalia : #Meloni: Governo promette 'premi e cotillon' ai cittadini che consentiranno allo Stato di conoscere le loro abitudi… - juventusfc : Pronti per #BarçaJuve? In attesa del calcio d’inizio, @socios vi dà la possibilità di vincere fantastici premi, tra… - sulsitodisimone : 'Premi' di fine anno all'edilizia, la Sardegna divisa sul mattone - spiritogatto : Ve la dedico, anche oggi, #Twitter: che 'sti concetti in un solo tweet non c'entrano, e sarebbero di meno impatto. -

Ultime Notizie dalla rete : Premi di L’edizione 2019 della Douja d’Or si è aggiudicata il premio “Turismo” dello “Smartphone d’Oro” LaVoceDiAsti.it