Napoli, due calciatori tornano positivi al Coronavirus

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Tornano positivi al tampone per Covid i due calciatori azzurri Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj. I due si sono ripositivizzati nelle ultime ore e, come fa sapere il Napoli, andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo tampone. Tutti negativi al Covid-19, invece, i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra degli azzurri.

