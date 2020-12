Napoli, Covid-19: brutta notizia per Gattuso, Hysaj e Rrahmani di nuovo positivi (Di giovedì 10 dicembre 2020) I due giocatori erano risultati negativi solo pochi giorni fa Brutte notizie in casa Napoli, Elseid Hysaj e Amir Rrahmani sono di nuovo positivi al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 10 dicembre 2020) I due giocatori erano risultati negativi solo pochi giorni fa Brutte notizie in casa, Elseide Amirsono dial … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GerardoOlgiati : RT @nonkonforme: Due settimane fa i MEGA assembramenti a Napoli per la morte di #Maradona. Oggi i numeri #covid dei contagi, dei morti e de… - serieAnews_com : ???? Il #Napoli perde di nuovo due azzurri per il Covid-19, Hysaj e Rrahmani 'ripositivizzati' - MomentiCalcio : #Napoli, #Rrahmani e #Hysaj nuovamente positivi al Covid: il resto della squadra sta bene - SeEarn : CALCIO E FINANZA - FONDI: DUE TAVOLI DI DISCUSSIONE IN SERIE A, CLAUSOLA COVID E SUPERLEGA #Fondi #SerieA #divisa… - NCN_it : CALCIO E FINANZA - FONDI: DUE TAVOLI DI DISCUSSIONE IN SERIE A, CLAUSOLA COVID E SUPERLEGA #Fondi #SerieA #divisa… -