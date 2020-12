Moggi: “Scudetto? Occhio al Napoli. Suarez? Tutti ne parlano ma dimenticano una cosa” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per anni è stato uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, poi con Calciopoli ha visto la sua parabola discendente. Luciano Moggi è un tipo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per anni è stato uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, poi con Calciopoli ha visto la sua parabola discendente. Lucianoè un tipo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

È stato dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, portando alla conquista di sei scudetti (cinque con la Juventus – più uno revocato – e uno con il Napoli), tre Coppe Italia (con Roma, Torino e Juventus), cinque Supercoppe italiane (quattro con la Juventus e una con il Napoli), una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intertoto (tutte con la Juventus), oltre alla vittoria di una Coppa UEFA con il Napoli. Moggi: "Ho letto cose incredibili sulla Juventus. Scudetto ...

Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli e Juventus, commenta le ultime vicende del calcio italiano. ... Alla fine si contenderanno lo Scudetto Juve e Inter, ma attenzione al Napoli. Moggi: 'Scudetto? L'Inter dipende troppo da Lukaku, la ...

Luciano Moggi, ex dg della Juve, parla a Radio Crc della lotta scudetto in Serie A: "Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Per me è la squadra che in questo momento ha più...