Le lacrime di Ciccio Graziani a Pomeriggio 5 per Paolo Rossi: "Ho perso un fratello" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è stato facile per Ciccio Graziani sostenere il collegamento in diretta con Pomeriggio 5 oggi. La giornata è stata davvero difficile e fare i conti con la notizia della morte di Paolo Rossi, per chi lo amava, non è facile. Ciccio Graziani non ha potuto trattenere le lacrime nel collegamento con Pomeriggio 5 e in diretta da Barbara d'urso ha spiegato di essere molto turbato. "Purtroppo Barbara, spero di poterti incontrare in una situazione diversa, io non lo so se ce la faccio a portare avanti, io non ho perso un compagno di squadra o un compagno di avventura, noi abbiamo perso un fratello" ha detto Ciccio Graziani che non ha potuto non piangere nel ...

