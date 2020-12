La regina Elisabetta ha un altro bisnipote (il nono) in arrivo da Zara Tindall (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mamme royal ieri e oggi sfoglia la gallery Momento di gioia per la regina Elisabetta, che continua a collezionare bisnipoti. Zara Tindall, 39 anni, secondogenita di Anna d’Inghilterra e 18esima in linea di successione al trono, è in attesa del terzo figlio e ad annunciarlo è stato il marito Mike, 42, nel corso di un suo podcast sportivo The Good, The Bad and The Rugby. La coppia ha già due figlie – Mia, 6 anni, e Lena, 2 – ma il noto giocatore di rugby inglese ha ammesso di avere una preferenza: «Sarò felice in qualunche caso» ha detto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mamme royal ieri e oggi sfoglia la gallery Momento di gioia per la, che continua a collezionare bisnipoti., 39 anni, secondogenita di Anna d’Inghilterra e 18esima in linea di successione al trono, è in attesa del terzo figlio e ad annunciarlo è stato il marito Mike, 42, nel corso di un suo podcast sportivo The Good, The Bad and The Rugby. La coppia ha già due figlie – Mia, 6 anni, e Lena, 2 – ma il noto giocatore di rugby inglese ha ammesso di avere una preferenza: «Sarò felice in qualunche caso» ha detto ...

