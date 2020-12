Inter, la “Brexit” di Conte: storia dei suoi fallimenti europei (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonio Conte è un po’ il Nigel Farage tra i grandi allenatori del calcio Internazionale, soffre le coppe europee, i tanti impegni. Il fallimento dell’eliminazione dell’Inter non è assolutamente il primo. Potremmo ironicamente definirlo un “sovranista del pallone”, che si è affermato come uno degli allenatori più stimati al grido di “prima i campionati nazionali”. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonioè un po’ il Nigel Farage tra i grandi allenatori del calcionazionale, soffre le coppe europee, i tanti impegni. Il fallimento dell’eliminazione dell’non è assolutamente il primo. Potremmo ironicamente definirlo un “sovranista del pallone”, che si è affermato come uno degli allenatori più stimati al grido di “prima i campionati nazionali”. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CiroTroise : RT @serieAnews_com: ???? #Conte e la sua 'Brexit' non è iniziata ieri: dalla #Juventus all'#Inter la storia dei suoi fallimenti europei ??… - serieAnews_com : ???? #Conte e la sua 'Brexit' non è iniziata ieri: dalla #Juventus all'#Inter la storia dei suoi fallimenti europei… - PieroVerani : Violando il DPCM l’Inter esce dall’Europa Esce dall’Europa prima della Gran Bretagna: Inter da record Dopo la pau… - AltairLouis : All'intervallo #Inter the new brexit: fuori dall'Europa. Cioè manco l' #EuropaLeague #BorussiaInter 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter “Brexit” Inter, la "Brexit" di Conte: storia dei suoi fallimenti ...

Home Inter Inter, la “Brexit” di Conte: storia dei suoi fallimenti europei. Inter, la “Brexit” di Conte: storia dei suoi fallimenti europei. Di. Ciro Troise - Dic 10, 2020. Facebook. Twitter. Pinterest. WhatsApp. Antonio Conte (Getty Images) ...

Rivoluzione Brexit sul mercato: giocare in campionato o ...

Riforma Brexit, l'analisi dell'avvocato Bozza: "Impatto negativo sullo scouting" Altre notizie Serie A Inter, Vidal oggi non si è allenato: il cileno in fortissimo dubio per la gara con lo Shakhtar

Calciomercato in Premier, cosa cambia con la Brexit ...

Leggi su Sky Sport l'articolo Calciomercato in Premier, cosa cambia con la Brexit: limiti per gli Under 21 stranieri

Home Inter Inter, la “Brexit” di Conte: storia dei suoi fallimenti europei. Inter, la “Brexit” di Conte: storia dei suoi fallimenti europei. Di. Ciro Troise - Dic 10, 2020. Facebook. Twitter. Pinterest. WhatsApp. Antonio Conte (Getty Images) ...Riforma Brexit, l'analisi dell'avvocato Bozza: "Impatto negativo sullo scouting" Altre notizie Serie A Inter, Vidal oggi non si è allenato: il cileno in fortissimo dubio per la gara con lo ShakhtarLeggi su Sky Sport l'articolo Calciomercato in Premier, cosa cambia con la Brexit: limiti per gli Under 21 stranieri