Il Covid non ferma la ricerca, torna la maratona Telethon sulle reti Rai (Di giovedì 10 dicembre 2020) La trentunesima edizione debutterà sabato in prima serata su Rai 1 con la «Festa di Natale». Fino al 31 dicembre sarà possibile donare, chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510 Leggi su lastampa (Di giovedì 10 dicembre 2020) La trentunesima edizione debutterà sabato in prima serata su Rai 1 con la «Festa di Natale». Fino al 31 dicembre sarà possibile donare, chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510

giorgio_gori : Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano… - TizianaFerrario : 887 morti lasciano senza fiato. Sono troppi. Cosa c’è che non funziona? Smettiamo di pensare agli spostamenti e a d… - AndreaOrlandosp : Anche oggi più di 800 morti, nonostante questo comincia la corsa della politica (tutta) a chi “ammorbidisce” di più… - pieri_marco : RT @gzibordi: l'Istat continua a non fornire i dati dei morti totali, ma in UK invece li danno e vedi che QUANDO I MORTI 'COVID' AUMENTANO… - mattianocchi : @fdibruno @GigiBorghi Io sono da sempre contro agli esoneri... ma non posso farmi diventare simpatico parrucchino,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Sul Covid non esiste il Rischiatutto Il Foglio Spostamenti tra comuni, cosa potrebbe cambiare: tutte le ipotesi. Sempre vietato uscire da provincia e Regione

Dopo la discussione degli ultimi giorni, e con il Governo diviso al suo interno (e ministro e viceministro alla Salute contrari), è sempre più probabile che il dpcm di Natale ...

Vaccino Covid, questo rimpallo di competenze e responsabilità è un meccanismo perverso

Sbagliando si impara. Questo proverbio pone l’evidenza che per acquisire competenze e capacità, soprattutto nei campi nuovi dove non esistono precedenti, l’errore può essere utile. Esiste, però, un me ...

Dopo la discussione degli ultimi giorni, e con il Governo diviso al suo interno (e ministro e viceministro alla Salute contrari), è sempre più probabile che il dpcm di Natale ...Sbagliando si impara. Questo proverbio pone l’evidenza che per acquisire competenze e capacità, soprattutto nei campi nuovi dove non esistono precedenti, l’errore può essere utile. Esiste, però, un me ...