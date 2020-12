Il calcio in lutto: è morto Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) IL calcio piange un altro suo campione. Si è spento nella notte Paolo Rossi, storico attaccante campione del mondo nel 1982. L'uomo aveva 64 anni, sconfitto da un male inesorabile, l’eroe dell’Italia sul tetto del mondo lascia moglie e tre figli.Rossi fu artefice del successo degli Azzurri, quelli che batterono il Brasile di Zico, l’Argentina di Maradona, la Polonia di Boniek e in finale la Germania di Rummenigge. L’Italia di Zoff e Bearzot. Il protagonista principale fu Pablito, che alla fine di quella magica cavalcata vinse il Pallone d’Oro.La terribile notizia è arrivata nel cuore della notte quando a darne notizia è stata la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram. Successivamente ecco che tutto il mondo ha scoperto la tragica scomparsa del 64enne.caption id="attachment 1063215" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) ILpiange un altro suo campione. Si è spento nella notte, storico attaccante campione del mondo nel 1982. L'uomo aveva 64 anni, sconfitto da un male inesorabile, l’eroe dell’Italia sul tetto del mondo lascia moglie e tre figli.fu artefice del successo degli Azzurri, quelli che batterono il Brasile di Zico, l’Argentina di Maradona, la Polonia di Boniek e in finale la Germania di Rummenigge. L’Italia di Zoff e Bearzot. Il protagonista principale fu Pablito, che alla fine di quella magica cavalcata vinse il Pallone d’Oro.La terribile notizia è arrivata nel cuore della notte quando a darne notizia è stata la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram. Successivamente ecco che tutto il mondo ha scoperto la tragica scomparsa del 64enne.caption id="attachment 1063215" align="alignnone" ...

