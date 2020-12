Grande Fratello, Barbara D’Urso fa un annuncio inaspettato: “In primavera…” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel numero di Oggi, in edicola da giovedì 10 dicembre, Barbara D’Urso ha fatto un annuncio inaspettato sul Grande Fratello, versione Nip, ovvero, con i personaggi comuni. Stando a quanto rivelato dalla padrona di casa di molti programmi Mediaset, a partire dalla prossima primavera, Lady Cologno dovrebbe tornare alle redini del reality show. La donna ha ribadito la sua presenza, anche se si resta ancora in attesa della conferma ufficiale da parte di Pier Silvio Berlusconi. Nel corso dell’intervista, poi, la presentatrice ha fatto anche delle considerazioni in merito agli ascolti, questione per cui spesso viene insultata sul web. La notizia di Barbara D’Urso sul Grande Fratello Barbara ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel numero di Oggi, in edicola da giovedì 10 dicembre,ha fatto unsul, versione Nip, ovvero, con i personaggi comuni. Stando a quanto rivelato dalla padrona di casa di molti programmi Mediaset, a partire dalla prossima primavera, Lady Cologno dovrebbe tornare alle redini del reality show. La donna ha ribadito la sua presenza, anche se si resta ancora in attesa della conferma ufficiale da parte di Pier Silvio Berlusconi. Nel corso dell’intervista, poi, la presentatrice ha fatto anche delle considerazioni in merito agli ascolti, questione per cui spesso viene insultata sul web. La notizia disul...

