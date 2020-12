Fallimento Inter, l’eliminazione dalle coppe fa scoppiare il #ConteOut sui social (Di giovedì 10 dicembre 2020) Inter eliminata dalla Champions League e dalle coppe europee in generale. Un crollo difficile da immaginare prima dell’inizio della partita dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk, ma che una volta divenuto realtà ha scatenato il tifo Interista contro un bersaglio unico: Antonio Conte. Il tecnico salentino è diventato infatti il bersaglio principale della rabbia dei sostenitori della Beneamata per l’ennesimo Fallimento europeo del club al termine di un inizio di stagione quantomeno problematico, che sui social ha preso la forma dell’hashtag #ConteOut. LEGGI ANCHE > Inter, il ko col Real mette a rischio la Champions e i tifosi “cacciano” Conte L’Inter eliminata dalle coppe e la rabbia di Conte in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 10 dicembre 2020)eliminata dalla Champions League eeuropee in generale. Un crollo difficile da immaginare prima dell’inizio della partita dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk, ma che una volta divenuto realtà ha scatenato il tifoista contro un bersaglio unico: Antonio Conte. Il tecnico salentino è diventato infatti il bersaglio principale della rabbia dei sostenitori della Beneamata per l’ennesimoeuropeo del club al termine di un inizio di stagione quantomeno problematico, che suiha preso la forma dell’hashtag. LEGGI ANCHE >, il ko col Real mette a rischio la Champions e i tifosi “cacciano” Conte L’eliminatae la rabbia di Conte in ...

guidogallo : RT @fcin1908it: EDICOLA TS - Eurocrac Inter, fuori dall'Europa: fallimento anche economico - - guidogallo : RT @ncorrasco: Questo fallimento fragoroso è tutto ascrivibile ad Antonio Conte, tutto. Qui non si tratta di essere anticontiani o meno, ma… - Wright_92 : RT @Luca_Cilli: Ultimo nel girone e fuori anche dall'Europa League. Quello dell'Inter in Champions è un fallimento su tutta la linea. E l'u… - 88Interista : Adesso #scudetto o fallimento di tutti, società compresa #Inter - Danyboy1991 : RT @Luca_Cilli: Ultimo nel girone e fuori anche dall'Europa League. Quello dell'Inter in Champions è un fallimento su tutta la linea. E l'u… -