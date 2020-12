Facebook Messenger e Instagram down in tutta Italia: cosa succede (Di giovedì 10 dicembre 2020) Facebook Messenger e la sezione Direct di Instagram hanno smesso di funzionare in tutto il mondo il 10 dicembre. Migliaia di utenti hanno segnalato un down dei servizi di messaggistica delle due piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg. Il malfunzionamento è iniziato intorno alle 11 del mattino, ora Italiana, ed è proseguito fino al primo pomeriggio, con strascichi fino a tarda serata, che potrebbero protrarsi fino a sabato 11 dicembre. Facebook Messenger down: quali problemi sono stati riscontrati Gli iscritti ai social hanno sperimentato ritardi nell’invio e nella ricezione dei messaggi su Messenger, o addirittura la sparizione di file, come immagini e video, inviati ad amici e follower. Altri non riuscivano a vedere la propria ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020)e la sezione Direct dihanno smesso di funzionare in tutto il mondo il 10 dicembre. Migliaia di utenti hanno segnalato undei servizi di messaggistica delle due piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg. Il malfunzionamento è iniziato intorno alle 11 del mattino, orana, ed è proseguito fino al primo pomeriggio, con strascichi fino a tarda serata, che potrebbero protrarsi fino a sabato 11 dicembre.: quali problemi sono stati riscontrati Gli iscritti ai social hanno sperimentato ritardi nell’invio e nella ricezione dei messaggi su, o addirittura la sparizione di file, come immagini e video, inviati ad amici e follower. Altri non riuscivano a vedere la propria ...

Pino__Merola : Facebook, Messenger e Instagram down: problemi in tutta Europa - annamariamoscar : Messenger down: i messaggi privati non vengono consegnati. Problemi anche su Facebook e Instagram - geeklinkit : O meglio, i messaggi vengono apparentemente inviati tramite app o desktop ma non risultano consegnati, cosa che non… - GamingToday4 : Facebook Messenger ha smesso di funzionare - infoitscienza : Messenger down, la app non funziona: «I messaggi non arrivano». Problemi anche a Facebook e Instagram -