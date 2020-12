Facebook Messenger Down: cosa sta accadendo e perché (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il problema della App di Facebook Messenger, che è Down da questa mattina: cosa sta accadendo e perché, nessuna notizia dal social. La App di Facebook MessengerLa app Messenger di Facebook da diverse ore non funziona per niente oppure funziona in maniera non corretta. La dicitura che appare è quella di Connessione in corso o connessione assente, inoltre i messaggi inviati non arrivano a destinazione. Si tratta di un problema che viene segnalato da questa mattina da centinaia di utenti al Downdetector. Non è chiaro se il problema dipenda da un aggiornamento di Facebook e del prodotto in particolare oppure se sia un vero e proprio Down. Questo perché non ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il problema della App di, che èda questa mattina:sta, nessuna notizia dal social. La App diLa appdida diverse ore non funziona per niente oppure funziona in maniera non corretta. La dicitura che appare è quella di Connessione in corso o connessione assente, inoltre i messaggi inviati non arrivano a destinazione. Si tratta di un problema che viene segnalato da questa mattina da centinaia di utenti aldetector. Non è chiaro se il problema dipenda da un aggiornamento die del prodotto in particolare oppure se sia un vero e proprio. Questonon ...

