Diritti umani: Brescia, 'serve impegno chiaro per commissione indipendente' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Giornate come quella di oggi servono a ricordarci quanto ancora dobbiamo fare per tutelare pienamente i Diritti umani. Proclamare valori non basta, bisogna difenderli concretamente. L'Italia è uno dei pochi Paesi in Europa a non avere ancora istituito un organismo indipendente per la promozione e per la protezione dei Diritti umani". Lo dice Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle, in occasione della giornata mondiale dei Diritti umani. "Ci vuole una legge e in commissione abbiamo già adottato il testo su cui verranno discussi gli emendamenti. Da decenni Parlamento e governo collezionano fallimenti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Giornate come quella di oggi servono a ricordarci quanto ancora dobbiamo fare per tutelare pienamente i. Proclamare valori non basta, bisogna difenderli concretamente. L'Italia è uno dei pochi Paesi in Europa a non avere ancora istituito un organismoper la promozione e per la protezione dei". Lo dice Giuseppe, presidente dellaAffari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle, in occasione della giornata mondiale dei. "Ci vuole una legge e inabbiamo già adottato il testo su cui verranno discussi gli emendamenti. Da decenni Parlamento e governo collezionano fallimenti. ...

amnestyitalia : Oggi #10dicembre celebriamo la Dichiarazione Universale dei diritti umani dal 1948. Per la prima volta, tutti indiv… - lauraboldrini : Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Il #10dicembre 1948 è approvata dall'ONU la… - ItalyMFA : #VociFarnesina #Podcast ??? L'impegno della #Farnesina per i diritti umani. Gli approfondimenti di Michela Carbonie… - Agenparl : Giornata Onu. Delrio: con decreto sicurezza rispetto dei diritti umani - - MariCatell : Sono stati tolti via DPCM i diritti costituzionali: - al lavoro - libero movimento - istruzione - libertà religiosa… -