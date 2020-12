Digital Talent Week 2021: CVing presenta il primo programma annuale di fiere digitali del lavoro (Di venerdì 11 dicembre 2020) CVing, realtà italiana Digitale focalizzata in servizi di Digital recruiting, presenta la Digital Talent Week 2021, il primo programma annuale di fiere Digitali del lavoro, dedicato all’incontro tra Talenti ed aziende A partire da gennaio 2021, attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria, CVing organizza 14 fiere Digitali del lavoro, suddivise per ambiti verticali, quali IT/Digitale, Pharma & Healthcare, STEM, GDO&Retail, Fashion & Design, Logistica e Operations, per ottimizzare ed orientare competenze e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020), realtà italianae focalizzata in servizi direcruiting,la, ildii del, dedicato all’incontro trai ed aziende A partire da gennaio, attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria,organizza 14i del, suddivise per ambiti verticali, quali IT/e, Pharma & Healthcare, STEM, GDO&Retail, Fashion & Design, Logistica e Operations, per ottimizzare ed orientare competenze e ...

Le scorse edizioni hanno registrato oltre 1milione di visitatori con 50mila candidature totali processate. Alessandro Loggi (foto), Sales & Marketing Manager di CVing, ha dichiarato: "CVing è riuscita ...

Quattordici rassegne su web per i profili medio-alti; dalla salute alla logistica, fino alla farmaceutica. Loggi: "Favoriamo l'incontro tra aziende e diplomati" ...

