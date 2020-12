Detto Fatto | Bianca Guaccero torna in tv dopo la sospensione | il messaggio commosso

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Quella di ieri, 9 dicembre, non è stata un’apertura come le altre per: il format èto in onda,lainnescata dalla bufera sul tutorial della “spesa sexy”, e la conduttrice ha affidato a unle prime parole che archiviano un silenzio lungo diversi giorni (anche sui social)., la quietela tempesta:si scusa Sono state settimane di dura prova e riflessione dietro le quinte di, format di Rai2 fresco di ritorno in ondala clamorosa. Un provvedimento, ...

Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - chetempochefa : “Uno dei miei tanti pazienti COVID mi ha detto che aveva fatto una grande cena di Ringraziamento con la famiglia: 2… - DettoFattoRai2 : ?? Il quiz culinario di #dettofattorai è qua ?? Paese che vai, ricetta natalizia che indovini! ?? @bianca_guaccero… - Tangotredici : @matteorenzi Sarebbe credibile se non avesse fatto tutto quello che ha fatto e detto prima di oggi! - 119HAK : LA PROF HA CHIESTO CHI VOLEVA ANDARE VOLONTARIO DOMANI A STORIA E IO HO DETTO DI SÌ IMPULSIVAMENTE CHE COSA HO FATTO DIO SANTO -

Ultime Notizie dalla rete : Detto Fatto

Lilli Gruber che si accanisce sulle foto di Maria Elena Boschi, Nunzia De Girolamo che fa il pm nei confronti di Daniele Leali, il giornalista di Raisport che in onda fa una battuta da quattro soldi..Bianca Guaccero è tornata in televisione dopo il tutorial imbarazzante che aveva causato la sospensione di Detto Fatto e ha chiesto scusa in diretta: ecco il video. Bianca Guaccero torna in TV con Det ...Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in diretta quasi in lacrime: «Ci scusiamo per quello che è accaduto, ora siamo qua» Bianca Guaccero è tornata a condurre Detto Fatto dopo le polemiche per il sexy...Bianca Guaccero è tornata in tv con "Detto Fatto": dopo le critiche scatenate per il tutorial della spesa sui tacchi, si è scusata col pubblico.Come annunciato da giorni Detto Fatto è tornato in televisione, ma a catalizzare l'attenzione è stato il saluto iniziale della conduttrice. In molti se lo aspettavano ma c'era attesa per le prime...