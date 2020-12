Contromano sulla statale | lo schianto è drammatico | è morta sul colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel 2020 diminuiscono gli incidenti stradali con più vittime del -38%. A rivelarlo è il rapporto dell’ASAPS sugli incidenti stradali in Italia nei primi 9 mesi dell’anno. Un resoconto che deve la sua variazione negativa soprattutto al minor numero di spostamenti. Ecco dove e in quali situazioni gli incidenti sono contrassegnati come “plurivittime”. Le regioni con il maggior numero di incidenti plurili nei primi 9 mesi del 2020 sono il Lazio dove sono stati registrati 13 sinistri, la Lombardia con 8 sinistri, la Toscana con 7, il Piemonte, la Puglia e il Veneto con 6, la Calabria e l’Emilia-Romagna con 4 sinistri. Il report dell’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale afferma che tra le vittime del 2020 in questo tipo di incidenti 7 sono bambini. Il numero di incidenti con 2 vittime si verifica più frequentemente (58 quelli registrati nel 2020). ...