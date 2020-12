Ciclismo | Filippo Conca | “La Lotto-Soudal mi dà stabilità Mi ispiro a De Gendt Sono uno scalatore atipico”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nelle ultime due stagioniè emerso come uno dei migliori interpreti delle corse a tappe nella categoria U23. L’azzurro è arrivato quinto sia al Giro d’Italia U23 del 2019 che a quello del 2020. Inoltre, nel 2019 si è anche piazzato al settimo posto nel durissimo Giro della Valle d’Aosta. Noi di OA Sport abbiamo fatto una bella chiacchierata con lui, durante la quale abbiamo parlato delle prestazioni nel biennio appena concluso, della trafila nelle categorie giovanili e di ciò che immagina nel suo futuro. Di seguito l’intervista completa a, innanzitutto volevo chiederti come ti sei tenuto in forma durante la quarantena e come è stato riprendere a gareggiare dopo uno stop così lungo. “Durante la quarantena facevo due ore di rulli al giorno e, poi, esercizi a corpo ...

Ciclismo, Filippo Conca: “La Lotto-Soudal mi dà stabilità. ... Nelle ultime due stagioni Filippo Conca è emerso come uno dei migliori interpreti delle corse a tappe nella categoria U23.Dopo Stefano Oldani, passato professionista lo scorso anno, un nuovo italiano approderà in casa Lotto Soudal. La squadra belga, facente parte del World Tour, ha ingaggiato a partire dal 2021..."Filippo è più che un bravo corridore - ha dichiarato il direttore generale di Lotto Soudal John Lelangue nel comunicato ufficiale del team -. Ha lo spirito giusto e noi crediamo in lui. Sebbene questo sia un grande passo, noi come team gli forniremo il miglior supporto possibile per continuare la sua crescita.