Ciao Pablito | la classe e il garbo Resteremo sempre i tuoi ragazzi dell’82

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un campione, certo. Un uomo buono, soprattutto. Una persona leale, semplice, sincera, alla larga degli stereotipi attuali quando basta poco per montarsi la testa e guardare tutti dall’alto di una insopportabile presupponenza.Paolo Rossi ci lascia a 64 anni, stroncato da un brutto male che l’ha portato via in pochi mesi. Maci lascia soprattutto una valigia piena di ricordi, indimenticabili: i diciottenni del 1982 lo riterranno il miglior regalo per la maggiore età, quei pomeriggi mondiali, un caldo torrido che c’erano 50 gradi e lui segnava, non si fermava mai, ci faceva impazzire di felicità, ci ha portato sul tetto del mondo. Abbiamo giocato tutti a carte con Pertini, abbiamo spinto con il sospiro ogni pallone, Paolorossi scritto così come Giggirriva perché in questo caso non ci sono nomi staccati dai cognomi ma monumenti dei nostri ...