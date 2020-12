Chris Evans entra nel cast di Don't Look Up, il film di Adam McKay (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'attore Chris Evans, ex interprete di Captain America, è entrato a far parte del cast di Don't Look Up, il nuovo film diretto a Adam McKay. Chris Evans è entrato a far parte del cast di Don't Look Up, il nuovo film Netflix diretto da Adam McKay le cui riprese sono attualmente in corso. Il progetto poteva già contare sulla presenza di star del calibro di Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Per ora la produzione non ha svelato i dettagli del ruolo affidato a Chris Evans in Don't Look Up. Adam McKay sarà sceneggiatore e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'attore, ex interprete di Captain America, èto a far parte deldi Don'tUp, il nuovodiretto ato a far parte deldi Don'tUp, il nuovoNetflix diretto dale cui riprese sono attualmente in corso. Il progetto poteva già contare sulla presenza di star del calibro di Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Per ora la produzione non ha svelato i dettagli del ruolo affidato ain Don'tUp.sarà sceneggiatore e ...

Chris Evans in politica? “Mai dire mai” ammette l’attore

Chris Evans non esclude la sua carriera in politica in futuro, visto anche il suo impatto nei panni del personaggio di Captain America ...

