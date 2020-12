Caso Regeni, chi è Magdi Sharif il coetaneo di Giulio accusato di averlo torturato e ammazzato – Documenti e video (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dei quattro funzionari della National Security egiziana accusati di aver rapito il ricercatore italiano Giulio Regeni, i cui nomi erano stati rivelati da Open ormai quasi due anni fa, Magdi Sharif è l’unico su cui le accuse di sequestro di persona si sommano a quelle di omicidio volontario aggravato e di lesioni gravissime come si legge nel capo di imputazione che chiude le indagini e darà l’avvio ad un complicato processo in contumacia (all’epoca della morte di Giulio Regeni, ha spiegato il pm Sergio Colaiocco, non esisteva ancora il reato di tortura che quindi non è stato possibile contestare). L’unico presente alle torture e l’unico che si sia vantato circa un anno dopo, in un ristorante con un collega, in Kenya, di aver colpito personalmente quel ragazzo che “voleva fomentare ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dei quattro funzionari della National Security egiziana accusati di aver rapito il ricercatore italiano, i cui nomi erano stati rivelati da Open ormai quasi due anni fa,è l’unico su cui le accuse di sequestro di persona si sommano a quelle di omicidio volontario aggravato e di lesioni gravissime come si legge nel capo di imputazione che chiude le indagini e darà l’avvio ad un complicato processo in contumacia (all’epoca della morte di, ha spiegato il pm Sergio Colaiocco, non esisteva ancora il reato di tortura che quindi non è stato possibile contestare). L’unico presente alle torture e l’unico che si sia vantato circa un anno dopo, in un ristorante con un collega, in Kenya, di aver colpito personalmente quel ragazzo che “voleva fomentare ...

