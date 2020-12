(Di giovedì 10 dicembre 2020) La procura ha chiuso l’inchiesta: a uno degli accusati contestato anche l’omicidio del ricercatore italiano. Il Cairo non aveva mai fornito i nominativi dei suoi uomini

La Procura di Roma ha chiuso le indagini sulla morte di Giulio Regeni , avvenuta tra gennaio e febbraio del 2016 a Il Cairo, emettendo quattro avvisi di garanzia nei confronti di agenti dei servizi eg ...L'omicidio di Giulio Regeni (Trieste, 15 gennaio 1988 - Il Cairo, gennaio/febbraio 2016) è stato un delitto commesso in Egitto tra gennaio e febbraio 2016. Regeni era un dottorando italiano dell' Università di Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir , e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani.Caso Regeni, accuse a quattro 007 egiziani La procura ha chiuso l'inchiesta: a uno degli accusati contestato anche l'omicidio del ricercatore italiano. Il Cairo non aveva mai fornito i nominativi...La procura di Roma, a 2 anni dall'apertura del fascicolo, ha chiuso le indagini, sulla morte di Giulio Regeni, avvenuta nel 2016 in Egitto. Agli indagati il procuratore Michele Prestipino e il pm...