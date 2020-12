Antitrust, 48 Stati fanno causa a Facebook per violazione della concorrenza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si mette male per Facebook. La Federal Trade Commission degli Stati Uniti (FTC), insieme a una coalizione di 48 Stati e distretti, hanno intentato una serie di cause Antitrust contro il gigante fondato da Mark Zuckerberg. L’accusa principale è quella di pratiche anti-concorrenziali. La prima causa, guidata dal procuratore generale di New York, Letitia James, riunisce quasi tutti gli Stati degli Stati Uniti. «Per dieci anni Facebook ha utilizzato il suo monopolio per schiacciare i più piccoli e soffocare la concorrenza», ha dichiarato. «Oggi stiamo difendendo milioni di consumatori e piccole imprese danneggiate dal comportamento del social network». L’altra causa, quella della FTC, potrebbe arrivare a ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si mette male per. La Federal Trade Commission degliUniti (FTC), insieme a una coalizione di 48e distretti, hanno intentato una serie di causecontro il gigante fondato da Mark Zuckerberg. L’accusa principale è quella di pratiche anti-concorrenziali. La prima, guidata dal procuratore generale di New York, Letitia James, riunisce quasi tutti glidegliUniti. «Per dieci anniha utilizzato il suo monopolio per schiacciare i più piccoli e soffocare la», ha dichiarato. «Oggi stiamo difendendo milioni di consumatori e piccole imprese danneggiate dal comportamento del social network». L’altra, quellaFTC, potrebbe arrivare a ...

