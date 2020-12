Addio Pablito. Oggi anche il Brasile ti esalta

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Quel suo volto scavato da un’espressione perennemente serena e timida lo ha reso quasi più riconoscibile di quel nome e cognome tanto diffusi in Italia. Persino Venditti fu costretto a chiarire che quel “Paolo Rossi” citato nella canzone “Giulio Cesare” non era l’eroe Mundial ma un ragazzo morto in uno dei tanti scontri tra polizia e studenti in una Roma bollente del ’66. Nel giro di tre settimane la storia del calcio perde Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. In comune c’è una data, tanto simbolica per entrambi: il 5 luglio. Quello dell’1984, Diego che si presenta a Napoli. Quello del 5 luglio del 1982, la Tragedia del Sarrià, una delle pagine buie della storia della verdeoro, forse alle spalle del Maracanazo e del 7-1 con la Germania. Stavolta però i mattatori involontari di un sentimento non sono più Ghiggia o Klose. C’è lui, Paolo Rossi. Uno che a 22 anni, già ...