911 dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

911 dove vedere le puntate in tv e replica. La serie tv 911 andrà in onda in prima serata su Rai 2 alle ore 21:20 il mercoledì a partire dal 1 gennaio. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Numero unico di emergenza 911 - Wikipedia

Il 911 è il numero telefonico di emergenza per il piano di numerazione nordamericano.. Numero unico di emergenza per molti paesi nordamericani, tra cui gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico, permette di essere collegati ad una centrale operativa che è in grado di localizzare le chiamate e di gestire qualsiasi richiesta di soccorso, inviando forze di polizia, vigili del fuoco o ...

9-1-1 (serie televisiva) - Wikipedia

9-1-1 è una serie televisiva statunitense di genere action police procedural drama creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.. La serie segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, sia sul lavoro che nella vita privata.. La prima stagione viene trasmessa dal 3 gennaio 2018 sul canale televisivo Fox.La serie è della 20th Century Fox Television, con Tim Minear e ...