10 dicembre, ricordando la Giornata dei Diritti Umani. Quando e come nasce questa ricorrenza? E quest'anno, quali saranno le iniziative per non dimenticare l'importanza della lotta per l'uguaglianza, la libertà e i diritti umani? 10 dicembre 1948, la firma della Dichiarazione Universale. Era il 10 dicembre 1948 quando fu dichiarata la proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Fu la prima volta, dunque, che fossero posti al centro di un'azione politicamente concreta l'uguaglianza e la pari dignità degli esseri umani. A sollecitare tale impegno fu, in particolare, Eleanor Roosevelt.

Italo Calvino aveva deciso di intitolare quelle che sarebbero diventate le sue Lezioni americane Six Memos for the Next Millennium, sei appunti per il prossimo millennio. Era il 1985, il mondo era anc ...I ragazzi del Calcio a 5 di Montemarciano ricordano il loro compagno, Michele Martedì, ucciso a coltellate da Mattia Rossetti ad Ancona lo scorso 8 dicembre (leggi). Parole commoventi per un amico che ...

10 dicembre, ricordando la Giornata dei Diritti Umani Oggi, Giornata dei Diritti Umani, si celebra la proclamazione della Dichiarazione Universale firmata nel 1948.

Beata Vergine Maria di Loreto/ Il 10 dicembre si ricorda ...

In ogni caso si festeggia il 10 dicembre la giornata dedicata alla Beata Vergine Maria di Loreto anche in altri luoghi d’Italia, come Trinitapoli in Provincia di Barletta-Andria-Trani, con una...

Il Santo di oggi 8 Dicembre: San Natale Chabanel, martire ...

Oggi, 8 Dicembre 2020, si ricorda San Natale Chabanel Noël Chabanel, in italiano Natale Chabanel, è stato un religioso francese della Compagnia di Gesù, missionario presso gli indiani dell’America del Nord. Entrato nella Compagnia di Gesù a Tolosa, venne ordinato prete e fu professore di retorica presso alcuni collegi dell’ordine.