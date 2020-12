Video/ Barcellona Juventus (0-3): highlights e gol, i bianconeri umiliano i blaugrana (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Video Barcellona Juventus (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita valevole per la 6^ giornata del gruppo G di Champions League. Vittoria memorabile dei bianconeri al Camp Nou. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)(risultato finale 0-3):e gol della partita valevole per la 6^ giornata del gruppo G di Champions League. Vittoria memorabile deial Camp Nou.

romeoagresti : #Juventus, rifinitura alla Continassa pre Barcellona. C’è Buffon. Assenti Chiellini e Demiral // Juventus’ training… - forumJuventus : Pirlo post #BarçaJuve: 'Vittoria importante per il nostro cammino, bravi i ragazzi ad interpretare al meglio il pia… - angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Barcellona-Juventus, Pirlo: 'Rivincita per me? Sono abituato a ricevere critiche': 'Sono molto contento per la prestazion… - junews24com : Conferenza stampa Pirlo post Barcellona-Juve: le dichiarazioni - VIDEO - - repubblica : RT @RepubblicaTv: Barcellona-Juventus, Pirlo: 'Rivincita per me? Sono abituato a ricevere critiche': 'Sono molto contento per la prestazion… -