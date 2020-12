Un passo avanti e due indietro, Conte come Lenin (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Pericolo scampato. Per il momento. Oggi il premier Giusepep Conte è intervenuto alla Camera e al Senato per chiedere il via libera del Parlamento alla riforma del Mes, il cosiddetto salva stati, al centro del Consiglio europeo di domani a Bruxelles. Dopo le polemiche roventi di questi giorni, alla fine la quasi totalità dei ‘grillini’ ha votato la risoluzione della maggioranza, il no è arrivato solo da uno sparuto gruppetto di irriducibili. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Pericolo scampato. Per il momento. Oggi il premier Giusepep Conte è intervenuto alla Camera e al Senato per chiedere il via libera del Parlamento alla riforma del Mes, il cosiddetto salva stati, al centro del Consiglio europeo di domani a Bruxelles. Dopo le polemiche roventi di questi giorni, alla fine la quasi totalità dei ‘grillini’ ha votato la risoluzione della maggioranza, il no è arrivato solo da uno sparuto gruppetto di irriducibili.

Un passo avanti per i lombardi che guadagnano una "finestra di libertà" prima dell'entrata in vigore, dal 21 dicembre, delle nuove e più stringenti disposizioni anti Covid per le festività. Ma ecco in ...

I timori del premier Conte ribaditi nell’intervento in Parlamento. Giovedì 10 e venerdì 11 il vertice europeo: sul tavolo le sanzioni alla Turchia, Brexit, le misure coordinate anti Covid e le nuove r ...

