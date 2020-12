Ubriaco alla guida | si schianta contro camion fermo Multati entrambi

francy_esse : Il padre di Nathan è arrivato alla cerimonia già ubriaco #matrimonioaprimavistausa - bitter_dicks : Soprattutto alla luce del fatto che era solo, quantomeno brillo se non ubriaco e lo aspettava un ritorno un po’ pep… - ErBovetti : @mostro15119736 Gli Agnelli di sinistra, sembro ubriaco quando sento affermazioni del genere. Il nostro debito pubb… - souslesfeuilles : Ah quindi De Ligt alla fine gioca e come al solito vi stavate martellando il cazzo su formazioni ipotetiche divulga… - sorriditesoro : alla fine sembra tipo ubriaco, sto malissimo (però la sua risata è ????) -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco alla

Il Giorno

Darfo: l'automobilista, positivo all'etilometro, rischia una multa fino a seimila euro. Multato anche il camionista che installava le luminarie per non aver segnalato il cantiere ...Protagonista un automobilista straniero che a Darfo era alla guida nonostante la patente sospesa per abuso di alcol ...