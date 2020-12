Truffa PS5 da Euromediashop: partono i rimborsi con Codici, come ottenerli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Al prezzo di 499 euro per la versione standard e di 100 euro in meno per quella solo digitale, PS5 ha finalmente fatto il suo debutto in tutto il mondo. Italia compresa, che ha accolto la console next-gen a marchio Sony lo scorso 19 novembre. L’ultimo gioiellino tecnologico della compagnia giapponese è chiamato non solo a definire il futuro del gaming da qui ai prossimi sette anni – è questo il ciclo vitale medio di una console -, ma anche a sfidarsi a muso duro con la rivale di casa Microsoft, quella Xbox Series X in vendita dal 10 novembre assieme alla “sorellina” Xbox Series S, più piccola ed economica – e naturalmente pure meno potente. E se è vero che il pacchetto messo insieme da Sony, tra un controller innovativo e un SSD super veloce, attrae e convince, non dovrebbe stupire che la nuova PlayStation sia sold-out praticamente ovunque. Complice la pandemia da Coronavirus. Una ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Al prezzo di 499 euro per la versione standard e di 100 euro in meno per quella solo digitale, PS5 ha finalmente fatto il suo debutto in tutto il mondo. Italia compresa, che ha accolto la console next-gen a marchio Sony lo scorso 19 novembre. L’ultimo gioiellino tecnologico della compagnia giapponese è chiamato non solo a definire il futuro del gaming da qui ai prossimi sette anni – è questo il ciclo vitale medio di una console -, ma anche a sfidarsi a muso duro con la rivale di casa Microsoft, quella Xbox Series X in vendita dal 10 novembre assieme alla “sorellina” Xbox Series S, più piccola ed economica – e naturalmente pure meno potente. E se è vero che il pacchetto messo insieme da Sony, tra un controller innovativo e un SSD super veloce, attrae e convince, non dovrebbe stupire che la nuova PlayStation sia sold-out praticamente ovunque. Complice la pandemia da Coronavirus. Una ...

federico_march : Maghi di internet, qualcuno riesce, gentilmente a spiegarmi come cavolo, si contatta Facebook o Instagram per truff… - infoitscienza : Continua il caso PS5 da Euromediashop: truffa o vera occasione? - TizianoRoma1927 : @RealHumanBean_7 @JBP_OfficialTW @ilmauro85 Io sono riuscito a prendere ps5 il 03/12 sul sito di Euronics e la gent… - DeepSoul : @geronimo_73 Persino un'intervista per rendere la truffa più credibile...Incredibile! - Angeliquebas : @danobjk Sono entrata ho messo ps5 in cartello ed è sparita dal carrello e mi hanno buttata fuori ... truffa in poc… -