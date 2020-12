TIMVISION: un anno di grande sport e intrattenimento (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “TIMVISION ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative”. Con queste parole Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM, ha aperto oggi – 9 dicembre 2020 – la presentazione del palinsesto di TIMVISION, la TV di TIM che ha appena superato i 2 milioni di clienti registrati. “Il mio augurio è quello di rivederci tra 1 anno per parlare ancora dei successi avuti nel 2021”, ha chiosato. Il palinsesto di TIMVISION, ‘La scatola magica dei tuoi desideri’, prevede una nuova e ricca programmazione con produzioni originali, grandi film, serie in anteprima e di culto, i cartoni animati, il grande sport e l’intrattenimento per tutta la famiglia. Presentato poi il nuovo accordo con Discovery+ che rende la TV di TIM la piattaforma più completa sul mercato italiano e con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative”. Con queste parole Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM, ha aperto oggi – 9 dicembre 2020 – la presentazione del palinsesto di, la TV di TIM che ha appena superato i 2 milioni di clienti registrati. “Il mio augurio è quello di rivederci tra 1per parlare ancora dei successi avuti nel 2021”, ha chiosato. Il palinsesto di, ‘La scatola magica dei tuoi desideri’, prevede una nuova e ricca programmazione con produzioni originali, grandi film, serie in anteprima e di culto, i cartoni animati, ile l’per tutta la famiglia. Presentato poi il nuovo accordo con Discovery+ che rende la TV di TIM la piattaforma più completa sul mercato italiano e con ...

