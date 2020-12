Terra dei Fuochi | agricoltori sorpresi a bruciare rifiuti | arrestati e condannati

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I carabinieri hanno sorpreso e arrestato dueche stavano bruciandospeciali nella loro azienda agricola di Succivo (Caserta), pienadei; i due sono stati anche processati con rito direttissimo eper il reato di combustione illecita dia due anni di reclusione con sospensione della pena, subordinata però al ripristino dello stato dei luoghi. I militari della Compagnia di Marcianise sono intervenuti dopo aver notato una densa nube di fumo nero provenire da un terreno; giunti sul posto, hanno sorpreso i titolari dell’azienda, di 35 e 39 anni, intenti aplastiche, cassette di legno e materiale di scarto derivante dall’attività agricola per un volume di circa 2 metri cubi. ...

