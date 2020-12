Sci di fondo, Francesco De Fabiani cerca risposte a Davos in vista di un Tour de Ski da protagonista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà strana, Davos, così come sarà strana Dresda e così come inizia già a essere strano il Tour de Ski. La Norvegia ha già rinunciato a tutti e tre gli appuntamenti, Finlandia e Svezia sono fuori dai primi due e si esprimeranno in un paio di giorni sul terzo, e anche la Russia (almeno per l’evento a tappe) sembra osservare la situazione con interesse. Saranno in tanti a voler ottenere risultati improvvisamente migliori di quelli che si sarebbero potuti ottenere con l’intero plotone scandinavo, che fa spesso e volentieri il suo nel dominare la Coppa del Mondo. Tra questi c’è Francesco De Fabiani, che ha lanciato dei segnali di buon livello nell’unica settimana finora disputata, quella di Ruka, dov’è giunto 12° nella 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli e 20° nell’inseguimento, un rendimento che quantomeno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà strana,, così come sarà strana Dresda e così come inizia già a essere strano ilde Ski. La Norvegia ha già rinunciato a tutti e tre gli appuntamenti, Finlandia e Svezia sono fuori dai primi due e si esprimeranno in un paio di giorni sul terzo, e anche la Russia (almeno per l’evento a tappe) sembra osservare la situazione con interesse. Saranno in tanti a voler ottenere risultati improvvisamente migliori di quelli che si sarebbero potuti ottenere con l’intero plotone scandinavo, che fa spesso e volentieri il suo nel dominare la Coppa del Mondo. Tra questi c’èDe, che ha lanciato dei segnali di buon livello nell’unica settimana finora disputata, quella di Ruka, dov’è giunto 12° nella 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli e 20° nell’inseguimento, un rendimento che quantomeno ...

