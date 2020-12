Roma Metropolitane | sindacati | assemblea in Campidoglio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)– “Nessun passo in avanti sostanziale e’ stato ancora da noi registrato verso l’uscita dell’Azienda dallo stato di Liquidazione. Le lavoratrici ed i lavoratori di, ancora in attesa delle buste paga relative alla mensilita’ di novembre non hanno alcuna certezza di percepire le tredicesime e gli stipendi di dicembre.” “La situazione non e’ accettabile e non possiamo in alcun modo accontentarci delle generiche affermazioni consegnate alla stampa la settimana scorsa, in cui si ventilava la volonta’ deldi procedere al ‘salvataggio dell’Azienda”. Lo scrivono in una nota congiunta le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. “Ricordiamo- affermano- che il blocco degli stipendi si deve al mancato pagamento da parte diCapitale di somme stabilite da sentenze e totalmente a suo ...