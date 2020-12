Roma | Bernaudo | “Crollo della città nei numeri Abbiamo un programma per il rilancio”

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Il crollo di Roma. I numeri di un fallimento sono quelli che hanno tenuto banco durante ‘L’ora d’aria’, spazio Fb di Liberisti italiani incentrato oggi sulla crisi della Capitale. Andrea Bernaudo, candidato sindaco del movimento, è stato accompagnato nella disamina da Francesco Forti, già animatore di Fare per Fermare il declino, che ha sintetizzato la caduta in 2 grafici. E con queste parole: “In termini di Pil pro capite a parità di potere d’acquisto, Roma ha perso ben 142 posizioni (da 86a a 228a) mentre altre città europee e capitali hanno visto una crescita. Anche Atene, con tutto quello che sappiamo essere successo, è passata dalla posizione 210 a 189, sorpassando quindi Roma. Come anche Praga, da 167 a 52 (fonte: Eurostat). Sicuramente molto è dovuto alla situazione contingente, ma la crisi c’è stata per tutti e tuttavia altre città, anche italiane hanno retto (Milano, Bolzano, Bologna, Modena, Aosta) e mostrano dati superiori a quelli della capitale italiana, mentre altre sono calate ma comunque assai meno di Roma. Tutta colpa della politica? Quando un territorio viene a lungo male amministrato- ha detto ancora Forti- con pessimi servizi e imposte elevate, non mi meraviglio che il declino si manifesti. Non è un destino cinico e baro, non è la maledizione di Montezuma. A furia di insistere, ci sono riusciti. In questo senso la Città eterna è un po’ il simbolo di quello che avviene in Italia da venti o trenta anni”.