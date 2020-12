Recovery | ultimatum Ue a Polonia e Ungheria

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Attilio Runello. “Si avvicina l’ora della verità sul veto chehanno imposto sul Bilancio Ue ed ilfund. Budapest e Varsavia sono stati sollecitati dalla presidenza di turno tedesca ad indicare, entro mercoledì, in quale direzione intendano muoversi. Se i due Paesi resteranno sulle loro posizioni, gli altri Stati sono

Il leader di Italia Viva pronto a rompere con Conte: "Stavolta non mi fermo". Il premier cerca una mediazione mentre sullo sfondo si staglia l'esecutivo tecnico per gestire la crisi ...“Noi non parliamo del Recovery Fund”. Al Nazareno lo ripetono ossessivamente, più o meno tutti i giorni. E infatti Nicola Zingaretti ieri è intervenuto solo sui vaccini. Si è ben guardato anche dal pr ...