Padre e figlio giocano a chi sferra lo schiaffo più forte, 19enne colpisce il papà e lo uccide (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stavano giocando a chi sferrava lo schiaffo più forte e il figlio ha ucciso suo papà. Malcolm Chandler, 48enne inglese, veterano dell'esercito, ha schiaffeggiato suo figlio, Ewan, 19 anni, ...

