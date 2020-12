(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (ANSA) - GENOVA, 09 DIC - E' statosullaUfficiale il decreto legislativo "" deldellache entrerà in vigore il 22 dicembre prossimo. La stessa riforma deldellaprevedeva la possibilità di un ...

ansa_economia : Nautica: pubblicato su Gazzetta 'Correttivo' codice. Cecchi (Confindustria), grazie a nostra determinazione #ANSA - fisco24_info : Nautica: pubblicato su Gazzetta 'Correttivo' codice: Cecchi (Confindustria), grazie a nostra determinazione - Veladuepuntozer : Il Decreto correttivo sulla nautica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, - farevelanet : Il Decreto correttivo sulla nautica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ecco cosa cambia - avespartacus : RT @ConfNautica: PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ‘CORRETTIVO’ DEL NUOVO CODICE DELLA NAUTICA -

Ultime Notizie dalla rete : Nautica pubblicato

The MediTelegraph

Il decreto contiene interventi su 31 articoli e consente di completare l’intervento di razionalizzazione e di semplificazione amministrativa, per favorire utenti e imprese in una logica di competitivi ...(ANSA) – GENOVA, 09 DIC – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo "Correttivo" del Codice della nautica che entrerà in vigore il 22 dicembre prossimo. La stessa riforma del ...