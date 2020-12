Natale 2020, regole e eccezioni per gli spostamenti tra Comuni e i rientri dall’estero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Natale si avvicina e sale la tensione. Chi risiede in una regione o un comune diverso dalla propria famiglia inizia a calibrare le proprie vacanze in modo da non incorrere in sanzioni. Nel Dpcm del 3 dicembre è scritto chiaramente infatti che dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case. Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni. Su tutto il territorio nazionale resta sempre il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio. QUANDO SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Natale si avvicina e sale la tensione. Chi risiede in una regione o un comune diverso dalla propria famiglia inizia a calibrare le proprie vacanze in modo da non incorrere in sanzioni. Nel Dpcm del 3 dicembre è scritto chiaramente infatti che dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case. Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni. Su tutto il territorio nazionale resta sempre il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio. QUANDO SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI

